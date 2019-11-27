Balkondan düşen genç yaralandı
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Balkondan düşen genç yaralandı

ANKARA'da anne ve babasıyla tartışırken sinir krizi geçiren Süleyman Erdem Çıra (25), evlerinin balkonundan düştü.

27.11.2019 03:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 03:27
Balkondan düşen genç yaralandı

ANKARA'da ve babasıyla tartışırken sinir krizi geçiren Süleyman Erdem Çıra (25), evlerinin balkonundan düştü. Yaklaşık 15 metreden beton zemine düşen Çıra, yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İlçesi Erzurum Mahallesi Geçim Sokak'ta bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. Süleyman Erdem Çıra, anne ve babasıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra 1'inci kattaki evlerinin balkonuna çıkan Çıra, anne ve babasına bağırmaya başladı. Çıra, iddiaya göre geçirdiği sinir krizi sonucu dengesini kaybedip, yaklaşık 15 metre yükseklikten apartmanın arka bahçesine düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Süleyman Erdem Çıra, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çıra'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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