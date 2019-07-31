Balkondan düşen genç kız yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüksekten düşen genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Şengül Sokak üzerindeki bir apartmanda ikamet eden 17 yaşındaki Helin Çalgın, oturduğu apartmanın 3. katında, balkondan çevreyi izlediği sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Genç kız, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA