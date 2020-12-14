Balkondan düşen doktor Duygu, ağır yaralandı
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Balkondan düşen doktor Duygu, ağır yaralandı

14.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 14.12.2020 13:08
Balkondan düşen doktor Duygu, ağır yaralandı

SAMSUN'da, kardeşiyle yaşadığı 1'inci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek düşen acil servis doktoru Duygu Öksüz (25), ağır yaralandı.

SAMSUN'da, kardeşiyle yaşadığı 1'inci kattaki evin balkonundan dengesini kaybederek düşen acil servis doktoru Duygu Öksüz (25), ağır yaralandı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile yaşayan Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Duygu Öksüz, henüz bilinmeyen nedenle 1'inci katta bulunan evinin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Kardeşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Öksüz'ü yapılan ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırdı. Ağır yaralandığı belirlenen Öksüz, ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. 


Balkondan düşen doktor Duygu, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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