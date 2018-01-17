Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı
Düzce'de, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Suriyeli çocuk yaralandı.
Düzce'de, balkonda oynadığı sırada dengesini kaybederek toprak zemine düşen Suriyeli çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokağı'ndaki, 4 katlı binanın birinci katındaki evlerinin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybeden 3 yaşındaki Suriye uyruklu A.T, yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Suriyeli çocuğu Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Başından yaralanana çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.