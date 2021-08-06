Balkondan düşen çocuk tedavi altında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balkondan düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Sücüllü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin balkonuna çıkan S.A.(11) dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan S.A.'yı gören yakınları yardımına koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kız çocuğuna ilk müdahalesini yaptıktan sonra Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı