Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki Eyüp Gölge, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili Nusaybin polisi inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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