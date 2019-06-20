Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Abdulkadir Paşa Mahallesi Umut Caddesi üzerinde evlerinin ikinci katından düşen 3 yaşındaki Eyüp Gölge, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili Nusaybin polisi inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA