Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde 6'ncı katın balkonundan düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Ulu Cami Mahallesi 1253. sokakta bulunan apartmanın 6. kat balkonundan 6 yaşındaki Humeyra Bulut dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yaşındaki Humeyra tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. - MARDİN

Kaynak: İHA