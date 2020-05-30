Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

30.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:37

Adıyaman'da balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alitaşı Mahallesi'nde birinci kattaki evinin balkonunda oyun oynayan Ebrar Nisa T, aşağıdaki beton zemine düştü.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 2 yaşındaki çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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