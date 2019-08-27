Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.

27.08.2019 12:34
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yüksekten düşen çocuk ağır yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde evlerinin balkonunda oynayan Ammar Derviş (11), dengesini kaybederek birinci kattan zemine düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Derviş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Derviş'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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