Balkondan düşen çocuğu yoldan geçen genç tutarak ölümden kurtardı
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Balkondan düşen çocuğu yoldan geçen genç tutarak ölümden kurtardı

Balkondan düşen çocuğu yoldan geçen genç tutarak ölümden kurtardı Samsun'da evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki Iraklı çocuğu o an yoldan geçen bir genç kollarını açarak yakalayıp ölümden kurtardı.

26.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 17:38

Balkondan düşen çocuğu yoldan geçen genç tutarak ölümden kurtardı

SAMSUN - Samsun'da evlerinin balkonundan düşen 7 yaşındaki Iraklı çocuğu o an yoldan geçen bir genç kollarını açarak yakalayıp ölümden kurtardı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin kardeşi ile eve kilitleyip pazara gittiği Irak uyruklu Khattap Thammır Ali Ali (7), annesinin gelip gelmediğini bakmak için balkondan sokağa doğru uzandığında yıkanıp kuruması için balkon duvarının üzerinde konulan halının üzerinden kayarak birinci kattan yere düştü. Bu sırada yoldan geçen bir genç çocuğun düştüğünü fark edince kollarını açıp tutmayı başardı. Birlikte yere düşen kimliği belirsiz kahraman genç çocuğu ölümden kurtardı. Vatandaşlar 112 Acil servis ekiplerine haber vererek yardım istediler. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Iraklı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören komşulardan İzzet Ovalı, " Çocuk balkondan düştüğü anda oradan geçen bir genç kollarını açarak tuttu. Biz ambulans çağırıp çocuğu hastaneye gönderdik" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkondan düşen çocuğu yoldan geçen genç tutarak ölümden kurtardı

Kaynak: İHA

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