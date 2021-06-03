Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti
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Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti Malatya'da balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuğu yolda geçen vatandaşlar fark etti.

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti

MALATYA - Malatya'da balkondan düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuğu yolda geçen vatandaşlar fark etti. Küçük çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Efendi Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşadığı 2 katlı müstakil evin balkonunda oyun oynayan 2 yaşındaki K.K. bir anda dengesini kayıp ederek beton zemine düştü. Yaralanan küçük çocuğu yolda geçen vatandaşlar fark ederek ailesine haber verirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.K. burada tedavi altına alındı. Polis ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti
Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti
Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti
Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti
Balkondan düşen çocuğu vatandaşlar fark etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

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