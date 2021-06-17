Balkondan düşen beton parçaları otomobile zarar verdi

Erdek ilçesinde balkondan düşen beton parçaları bir otomobile zarar verdi.

Erdek ilçesinde balkondan düşen beton parçaları bir otomobile zarar verdi.

Erdek'in Halitpaşa Mahallesi Memduh Arslan Sokak'ta park halinde bulunan 34 DJD 268 plakalı özel otomobilin üzerine, balkon demirlerini tutan beton parçaları düştü. Gürültü üzerine sokağa çıkan esnaf şaşkınlıklarını gizleyemezken, görünmez kazada can kaybı ve yaralanan olmadı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı