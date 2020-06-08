Balkondan düşen Arda hayata tutunamadı Batman'da bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan düşen 3 yaşındaki Çiçek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Batman'da bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan düşen 3 yaşındaki Çiçek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, Batman Gültepe Mahallesinde meydana gelmişti. Minik Arda Çiçek, balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek sert zemine düşerek ağır yaralandı. Küçük çocuk, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 4 gündür tedavisi devam eden minik Arda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA) Kaynak: İHA