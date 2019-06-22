Balkondan düşen 8 yaşındaki Buğlem, ağır yaralandı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek 2'nci kattaki 4 metre yükseklikteki balkondan düşen Buğlem Ç. (8), ağır yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek 2'nci kattaki 4 metre yükseklikteki balkondan düşen Buğlem Ç. (8), ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Uncu Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Dedesini görmeye giden Buğlem Ç., 2'nci kattaki balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Buğlem Ç., 4 metre yükseklikten yere düşerek, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğlem Ç.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buğlem Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
- Bursa
Olay, akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Uncu Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Dedesini görmeye giden Buğlem Ç., 2'nci kattaki balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Buğlem Ç., 4 metre yükseklikten yere düşerek, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğlem Ç.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buğlem Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
- Bursa
Kaynak: DHA
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