Balkondan düşen 4 yaşındaki Alya, hayatını kaybetti (3)

ADANA (DHA) - KURTARILAMADI

Adana'da, 5'inci kattaki evin balkonundan düşen Alya Karavuş (4), ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minik Alya'nın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

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