BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI - Haberler
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BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da, 5'inci kattaki evin balkonundan düşen Alya Karavuş (4), ağır yaralanırken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da, 5'inci kattaki evin balkonundan düşen Alya Karavuş (4), ağır yaralanırken, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Sabah yatağından kalkan Alya Karavuş, iddiaya göre, 5'inci kattaki evin balkonundaki şebeke demirlerine tırmandı. Küçük kız, şebeke ile tavan arasındaki boşluktan zemine düştü. Sesi duyup balkona çıkan apartman sakinleri, Alya'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Ağır yaralanan Alya, ailesi tarafından otomobille özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Alya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

BALKONDAN DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ALYA, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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