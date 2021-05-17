Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1. kattaki balkondan düşen çocuk yaralandı.

Olay, Burhaniye Mahallesi Kemallettin Sami Paşa Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Balkonda oynayan Hüseyin E. (3) korumalıkların arasından aşağı düştü. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Üniversiteli Eda'yı hayattan koparan kaza göz göre göre gelmiş: Bana 'bir şey olmaz' dediler
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Tuvaletin turnikeli kapısına sıkıştı, 2 saat mahsur kaldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Beren Saat Feyza Aktan Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Cüneyt Çakır Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 20:31:29. #1.15#

title