Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Malatya'da evin balkonunda oyun oynarken düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

03.09.2019 19:07
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı

Malatya'da evin balkonunda oyun oynarken düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Duyu Sokak içerisinde bulunan 2 katlı bir evin balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düşen İlknur Y. yaralandı. Yaralı çocuk ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine daha sonra ise Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
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