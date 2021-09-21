BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ MİNİK ALİ'NİN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

MERKEZEFENDİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki Afganistan uyruklu Ali Ahmedi'nin bilicinin açık olduğu ancak akciğerinde ve bazı iç organlarında düşmeye bağlı hasar olduğu bildirildi.

Türkiye'ye bir ay önce gelen Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin çocukları Ali Ahmedi, dün, saat 18.15'te, Altıntop Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki balkon korkuluklarına tırmanıp, dışarıyı seyretmek istedi. Korkuluklardan sarkan minik Ali, dengesini kaybedip, yaklaşık 12 metre yükseklikten kaldırımda yürüyen bir kadının önüne düştü. Yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 12 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yardıma koşan vatandaşlar arasındaki esnaf Alptürk Çurku, yerde hareketsiz yatan çocuğun kalbinin atmadığını fark edip, kalp masajı yaptı. Duran kalbi tekrar çalıştırılan çocuk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ali Ahmedi'nin bilicinin açık olduğu ancak akciğerinde ve bazı iç organlarında düşmeye bağlı hasar olduğu bildirildi.

OLAY ANINDA EVDE TEYZESİ VARDI

Olay anında, baba Nimal Ahmedi'nin işte, anne Amine Ahmedi'nin de alışverişte olması nedeniyle balkondan düşen minik Ali'nin teyzesiyle birlikte olduğu öğrenildi. Olay anında teyzenin içerdeki diğer 5 çocuk ile ilgilendiği öğrenildi. Yaşları 1 ile 6 arasında değişen çocukların sık sık balkonda birlikte oynadıkları kaydedildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı ve sonrasında yaşananların, yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen kadının önüne çocuğun düşmesi, kadının şaşkınlık yaşarken çevredekilerin yardımına koşmaları ve kalbi duran minik Ali'ye kalp masajı yapılması yer aldı.