Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı
30.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:44

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Ömer N., ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi 16. Sokak'ta bulunan 2 katlı binada yaşandı. İkinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan 2 yaşındaki Ömer N., korkuluklara tırmandı. Korkulukların üzerine çıkan çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Yaralanan çocuk, gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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