Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
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Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Yaralının hastaneye gelişi BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın 2. katında balkondan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Sara Hammamı, hastanede tedavi alındı.

Yaralının hastaneye gelişi BURSA (AA) Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın 2. katında balkondan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Sara Hammamı, hastanede tedavi alındı.

Alınan bilgilere göre olay Yeni Mahalle Gaye Sokak'ta meydana geldi. sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında balkonda oyun oynayan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Sara Hammamı, balkondan sarkınca 2. kattan beton zemine düşerek yaralandı.

Yaralanan 2 yaşındaki Sara Hammamı, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan minik Sara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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