Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı - ESKİŞEHİR
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Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

01.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:25
Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı - ESKİŞEHİR

'de misafirlik için gittiği evin balkonundan düşen genç kız yaralandı.

Ömerağa Mahallesi Acar Sokağı'ndaki bir arkadaşının evine giden H.B. (15) henüz bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattaki balkondan yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü.

H.B'nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Balkondan düşen 15 yaşındaki kız yaralandı - ESKİŞEHİR
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