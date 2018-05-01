Okul Önlerinde Bekleyip Küçük Erkek Çocukların Fotoğrafını Çeken Tacizci Sapık Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki park ve okul önlerine giderek küçük yaştaki erkek çocukların fotoğraflarını çektiği iddia edilen ve kendisini gazeteci olarak tanıtan şüpheli, ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı.

PARKTAKİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Kendisini gazeteci olarak tanıtan N.Ç. önceki gün bir parkta oynayan çocukların fotoğraflarını çekti. Parkın karşısındaki evinde balkondan çocuğunu izleyen bir anne ise olayı görerek parka gitti ve şüpheli N.Ç.'ye "Neden çocuklarımızın fotoğrafını çekiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.

OLAYI BALKONDAN GÖREN ANNE, İNİP ADAMLA TARTIŞTI

Gazeteci olduğunu ileri süren şahıs ve N.Ç. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre N.Ç., polis çağıracağını söyleyen kadının elinden kurtulmak için darp etmek istedi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polise bildirdi.

DARP EDİLEN ANNE, İŞ GÖREMEZ RAPORU ALIRKEN TACİZCİ KAÇTI

Ancak bu sırada N.Ç. olay yerinden hızla uzaklaştı. Arbede sırasında elinden yaralanan anne hastanede tedaviye alındı. Yaralı kadın 10 gün iş göremez raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINAN TACİZCİ DAHA ÖNCE DE AYNI SUÇLARI İŞLEMİŞ

Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.00 sıralarında Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Mezarlığı civarında yürüyen N.Ç.'yi gözaltına aldı. Saray Karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin daha önce de aynı suçlardan gözaltına alındığı belirtildi.