Balkondan Çarşafla İnerken Düşüp Ölen Kadın, Pembe Patiklerle Uğurlandı
Yalova'da balkondan çarşafla inerken beton zemine çakılarak yaşamını yitiren Didem Kiriş, son yolculuğuna uğurlandı. Kiriş'in tabutunun üzerine konan pembe patik, cenazeye katılanları derinden sarstı.
Yalova'da 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan çarşafla inmeye çalışırken düşerek ölen Didem Kiriş (42), son yolculuğuna uğurlandı. Kiriş'in tabutunun üzerine konan pembe patik dikkat çekti.
SARKITTIĞI ÇARŞAF CANINDAN ETTİ
Olay, 4 Kasım akşamı Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Didem Kiriş, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan bir alt katın balkonuna inmek için çarşaf sarkıttı. Bu sırada durumu fark eden komşular, polise haber verdi. Ailesi tarafından, madde bağımlısı olduğu gerekçesiyle dışarıya çıkmaması için odasına kilitlendiği iddia edilen Kiriş, inerken düştü. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Didem Kiriş'in yaşamını yitirdiği saptandı.
CENAZEYİ AİLESİ ALDI
Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürülen Didem Kiriş'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından, ailesi tarafından alınarak Yalova'ya getirildi.
MUHARREM İNCE DE CENAZEDEYDİ
Didem Kiriş için Merkez Camii'nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Kiriş'in ailesinin ve iş arkadaşlarının taziyeleri kabul ettiği cenazeye, 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce de katıldı. Kiriş'in tabutundaki pembe patik ise dikkat çekti. Kiriş'in cenazesi Yalova Şehir Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verldi.
Didim Kiriş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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MADDE BAĞIMLISIYSA KURTULMUŞCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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yalovada madde bagımlısı olmayan kişi sayısı bir elin parmaklarını geçmez !!! polisler uyusun hala ! torbacılar kol geziyor memlekette yazık .Cevap Yaz 15 8 Yayından KaldırA: onu madde bağımlısı olmaya iten sebepler neler onu düşündün mü polis alsa nolacak kendisi tedaviyi kabul etmedikten sonra zaten serbest bırakılıyor9 1 Yayından Kaldır
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Bilip bilmeden konuşmayınCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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42 yaşında halayı eve kapatmışlar enterasan Ailesinin canını şerfini onurunu gururunu belliki epey incitip sonsuz özgürlüğe firar etmiş aradıgını bulur umarımCevap Yaz 6 19 Yayından Kaldır