Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler - Haberler
Ankara, Mamak, Güncel

Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan komşu iki apartmanın sakinleri, balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylüyor ve çay içerek vakit geçiriyor.

05.04.2020 08:24 | Son Güncelleme: 05.04.2020 08:24
Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler
ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyan komşu iki apartmanın sakinleri, balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylüyor ve çay içerek vakit geçiriyor.

Mamak ilçesinde yan yana bulunan iki apartmanın sakinleri, koronavirüs nedeniyle kendilerini eve kapattı. 'Evde kal' çağrılarına uyarak 20 gündür dışarı çıkmayan ve birbirlerine misafirliğe de gidemeyen iki binada oturan kadınlar, hem komşuluk ilişkilerinin zayıflamaması hem de gün içinde keyifli vakit geçirebilmek için balkondan balkona görüşmeye başladı. Gün içinde sık sık balkonlara çıkan bina sakinleri, 'isim- şehir' oynayıp, türküler söyleyerek eğleniyor. Hemen hemen her gün günün belli saatlerinde balkonda buluşan kadınlar, çay içip sohbet ederek vakit geçirirken, komşuluk ilişkilerini de sürdürüyor. 

'MESAFEYİ MUTALAKA KORUSUNLAR'Türkü söyleyerek komşularını eğlendiren bina sakinlerinden Güler Cengiz, "Virüs ortaya çıktıktan sonra komşularımızla görüşemedik. Bizler de düşünüp bir aktivite bulmaya karar verdik. Kendi aramızda bunu planladık. Her gün balkona çıkıp sohbet ediyoruz, eğleniyoruz. Biz iki bina sakinleri olarak birbirimizle sürekli iletişim halindeyiz, bu sebeple sürekli görüşürdük. Fakat çocuklarımızın ve bizlerin sağlığı açısından artık görüşemiyoruz. 'Komşuluklara ara vermeyelim' diye düşündük. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Aynı bu şekilde iletişimlerini kesmesinler. Fakat bu uzak mesafeyi de mutlaka korusunlar" dedi.'ŞARKI DA SÖYLERİZ, ÇAY DA İÇERİZ'

Apartman sakini Songül Ürper ise "Bizler komşularla birbirimizin evinde her gün çay içerdik. Bu olay olunca artık balkondan balkona sohbet ediyoruz. Yaklaşık 20 gündür dışarı çıkmıyoruz. Balkona çıkınca ne bulursak yaparız. Şarkı da söyleriz, çay da içeriz, oyun da oynarız. Virüs bizi engelledi; ama balkonumuzu engelleyemedi. Yasak gelene kadar balkondan sohbet edeceğiz. Herkese de bunu yapmalarını tavsiye ederim" diye konuştu. 


- Ankara

Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir Haberler
CHP'den dikkat çeken koronavirüs raporu: 5 milyon insan işsiz kalabilir
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi Haberler
Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs hayvanlardan bulaşıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı Haberler
Koronavirüs hayvanlardan bulaşıyor mu? Dünya Sağlık Örgütü yanıtladı
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Haberler
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini Haberler
Trump'tan koronavirüsle ilgili korkutan ölüm sayısı tahmini
Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti Haberler
Sağlık çalışanı aracıyla Boğaz'a uçtu! Sahildekiler imdadına yetişti
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Fransız haber sunucusundan hayatını kaybeden Çinliler için skandal yorum: Pokemonları gömüyorlar
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Sosyal mesafeye uymayanlar bir kez daha düşünün! Bakan Soylu kesilen cezayı paylaştı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü
'Maskeler pahalı' dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Polis Antalya Jandarma Zonguldak
Şu an buradasınız: Balkondan balkona 'isim-şehir' oynayıp, türkü söylediler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 08:36:18. #1.15#
title