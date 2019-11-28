Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.

28.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:31
Balkondan atlayarak kaçmaya çalışan DEAŞ şüphelisi yakalandı

'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli balkondan atlayıp kaçmaya çalışırken yakalandı.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat polisinin Çerkezköy ilçesinde bulunan mahalledeki bir adreste ortaklaşa operasyon düzenlendi. Ekiplerin geldiğini fark eden DEAŞ şüphelisi E.A. bulunduğu evin balkonundan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu Suriye uyruklu olduğu iddia edilen şüpheli E.A. yakalandı.


Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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