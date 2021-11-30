Balkondan atlayan Sultan'ın eşi serbest - Haberler
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Balkondan atlayan Sultan'ın eşi serbest

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel
Balkondan atlayan Sultan'ın eşi serbest

AKSARAY'da 3'üncü kattan düşen Sultan Ö.'nün (17), eşi Ali Ö. (22) ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söylediği öğrenildi.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da 3'üncü kattan düşen Sultan Ö.'nün (17), eşi Ali Ö. (22) ile tartıştıktan sonra balkondan atladığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kalan eşi Ali Ö. de emniyetteki ifadesinde, aile içi tartışmadan dolayı Sultan Ö.'nün balkondan atladığını belirtti.

Olay, 28 Kasım'da saat 17.00 sıralarında, Paşacık Mahallesi 1606 Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Sultan Ö., iddiaya göre, eşi Ali Ö. ile evde otururken çıktığı balkondan beton zemine düştü. Sultan Ö.'yü yerde kanlar içinde gören komşuları durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sultan Ö., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisi devam eden ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan Sultan Ö.'nün ilk ifadesinde, eşiyle ailevi nedenlerle tartıştıktan sonra balkona çıkıp kendisini boşluğa bıraktığını söylediği öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan eşi Ali Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı. Ali Ö.'nün, emniyetteki ifadesinde aile içi tartışmadan dolayı eşinin balkondan atladığını söylediği belirtildi.


Balkondan atlayan Sultan'ın eşi serbest

Balkondan atlayan Sultan'ın eşi serbest

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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