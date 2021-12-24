Balkondan atlayan liseli öldü, arkadaşı son anda kurtarıldı (2)

EFELER, AYDIN (DHA) - LİSELİ CEREN NAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 8'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayıp intihar eden lise öğrencisi Ceren Naz Ş. (16) için ikindide Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Ceylan Akyüz, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okul arkadaşları ve öğretmenleri ile sevenleri katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, cenazede gözü yaşlı anne Ceylan Akyüz'e başsağlığı dilediğinde bulundu.

Ceren Naz Ş.'nin cenazesi, kılınan namazının ardından toprağa verilmek üzere Kemer Mezarlığı'na götürüldü.

Cemal YILDIRIM/AYDIN,