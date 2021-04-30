Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı
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Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı

Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'da oturduğu evin balkonundan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı.

Karaman'da oturduğu evin balkonundan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tek başına kaldığı öğrenilen C.Ç. (27) isimli kadının oturduğu evin balkonundan aşağı atlamak için sarktığını gören mahalle sakinleri ile esnaflar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirirdi. Bu esnada vatandaşlar da kadın için battaniye açtı. Kısa bir süre sonra kadın balkondan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine düştü. Açılan battaniye sayesinde ölümden dönen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay anını anlatan mahalle esnaflarından Sultan Erdem, "Balkondan biranda kendisini aşağı bıraktı. Yapmaması için çok yalvardık. Komşular olarak aşağıya hep birlikte battaniye açtık ve şükürler olsun yere düşürmedik. Şu an için şuuru yerinde ve bir şeyi yok sadece ayakları yere değdi" diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan C.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı
Balkondan atlayan kadını komşuları battaniye açarak kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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