Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı

04.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:39
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı

KÜTAHYA'da psikolojik rahatsızlığı olan M.E. (45), eline bıçak alıp, boynuna anten kablosu bağladıktan sonra balkondan atlamak istedi.

KÜTAHYA'da psikolojik rahatsızlığı olan M.E. (45), eline bıçak alıp, boynuna anten kablosu bağladıktan sonra balkondan atlamak istedi. Polis tarafından etkisiz hale getirilen M.E., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden kaçtı. M.E. bir kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak üzerindeki bir apartmanın 5'inci katında oturan M.E., saat 06.00 sıralarında eline bıçak alıp balkondan atlamak istedi. Çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri daire kapısına çıkarken, itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri M.E.'yi balkondan içeriye almak için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla yanına kimseyi yaklaştırmayan M.E., balkonda bulunan çanak anten kablosunu boynuna dolayarak bir bacağını demir korkuluklardan aşağıya sarkıttı. Bir süre bu şekilde bekleyen M.E. yarım saatin sonunda sigara istemek için balkon camına yaklaştığı sırada kapıda bekleyen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek kurtarıldı.

HASTANEDEN KAÇTIBinadan çıkartılan M.E. polis nezaretinde ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Buradan kaçan M.E., polis ekiplerince kaldığı apartmanın alt katında bulunan kafenin tuvaletinde yakalanarak yeniden hastaneye götürüldü.

Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı
Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Tisserand Ryan Babel Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kaza Ateş Otomobil Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkondan atlamaya çalıştı, hastaneden kaçtı, kafe tuvaletinde yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 12:39:12. #1.15#
title