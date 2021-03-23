Balkondan ateş açarak bir arkadaşını öldüren, diğerini yaralayan sanığa müebbet hapis
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Balkondan ateş açarak bir arkadaşını öldüren, diğerini yaralayan sanığa müebbet hapis

23.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:08
Balkondan ateş açarak bir arkadaşını öldüren, diğerini yaralayan sanığa müebbet hapis

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2019'da balkondan ateş açarak bir arkadaşını yaralayan, motosikletiyle yoldan geçen arkadaşının da ölümüne neden olan tutuklu sanık ile suçluyu kayırdıkları gerekçesiyle 5 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2019'da balkondan ateş açarak bir arkadaşını yaralayan, motosikletiyle yoldan geçen arkadaşının da ölümüne neden olan tutuklu sanık ile suçluyu kayırdıkları gerekçesiyle 5 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Doğan K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ile maktulün annesi Saniye ve babası Ayhan Kazancı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaası doğrultusunda karar verilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Maktulün annesi Saniye Kazancı, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü savunarak, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen Doğan K, olayın kazayla olduğunu ileri sürdü. Maktulün arkadaşı olduğunu belirten Doğan K, "Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini talep ediyorum. Tahliyemi isterim." dedi.

Mahkeme heyeti, Alim Kazancı'yı kasten öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan Doğan K'ye Ali T'yi kasten yaralamaktan, izinsiz silah ve mermileri bulundurmak suçundan 2 yıl 3 ay hapis ve 1200 lira adli para cezası verdi.

Suçluyu kayırdıkları gerekçesiyle diğer sanıklar C.A. ve M.A hakkında 2 yıl hapis cezasına hükmeden heyet, aynı suçlardan N.A. ve H.Ö'yü de 10 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Heyet, sanık A.A'nın ise eylemleri gerçekleştiren sanığın kardeşi olduğu anlaşıldığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 9 Kasım 2019'da Alim Kazancı (34) motosikletiyle evine giderken Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta arkadaşlarını görünce sohbet etmek için durduğu sırada çevreden ateş açılması üzerine kafasına mermi isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Kazancı kurtarılamamış, Ali Tarhan'ın da yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan Doğan K. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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