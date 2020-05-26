Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi
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Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi

SİVAS'ta yaşayan Erol Yılmaz (45), kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan komşularını evinin balkonunda kurduğu ses sisteminden müzik çalarak eğlendirdi.

Balkondan açtığı müzikle komşularını eğlendirdi
26.05.2020 17:11 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:14

SİVAS'ta yaşayan Erol Yılmaz (45), kısıtlama nedeniyle dışarıya çıkamayan komşularını evinin balkonunda kurduğu ses sisteminden müzik çalarak eğlendirdi. 

Kentte bilgisayarcılık yapan evli 1 çocuk babası Erol Yılmaz,  bayram nedeniyle tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle komşularını eğlendirmek istedi. Hayri Sığırcı Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan Yılmaz, evinin balkonundan ses sistemiyle müzik açtı. Cadde üzerindeki apartmanlarda oturanlar ise müziği duyunca balkonlarına çıktı. Ellerinde Türk bayrakları ile çalan şarkılara eşlik eden vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri de apartmanların balkonlarından alkışlandı.

'İNŞALLAH ESKİ BAYRAMLARIMIZA GERİ DÖNERİZ'Erol Yılmaz herkesin bayramını kutlayarak, "Bugün sokağa çıkma yasağı var. Mahallemizde komşularımız için müzik çalıyoruz, eğleniyoruz. Bir nebze olsun bu koronavirüsün sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz. Komşularımız da bizlere eşlik etti. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi. Mahalle halkından Mustafa Taştan (50) ise, "Komşumuz koronavirüs nedeniyle bize bir eğlence yapmış. Allah ondan razı olsun. İnşallah eski bayramlarımıza geri döneriz. Allah vatanımızdan milletimizden, polisimizden askerimizden razı olsun" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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