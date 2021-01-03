Balkondaki tartışma sokakta devam etti, kolundan vuruldu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde evinde alkol alarak balkona çıkan Gökhan T., karşı binada bulunan komşusuyla tartışınca sokağa çıktı. Komşusunun silahla ateş açması sonucu kolundan vurulan Gökhan T., tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan T. evinde alkol alarak balkonundan karşı binada oturan komşusuyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan T. ve komşusu sokağa çıktı. Gökhan T. küfür edince ismi öğrenilemeyen komşusu silahla ateş ederek kolundan vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Gökhan T.'yi hastaneye kaldırdı. Gökhan T. hastanenin önünde gazetecilere tepki gösterdi. Polis, Gökhan T.'yi vurduktan sonra kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR