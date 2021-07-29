Balkondaki kadını vurduğu öne sürülen sanığın yargılanması başladı

Bağcılar'da tartıştığı baldızına ateş ederek, balkonda çamaşır asan başka bir kadını başından yaraladığı iddia edilen sanıkla silah temin ettiği öne sürülen diğer kişinin yargılanmasına başlandı.

Bağcılar'da tartıştığı baldızına ateş ederek, balkonda çamaşır asan başka bir kadını başından yaraladığı iddia edilen sanıkla silah temin ettiği öne sürülen diğer kişinin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat İşçi ve tutuksuz sanık Anter Algur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müştekiler Filiz Karap ve Hatice Boğa ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Murat İşçi, eşinin ablası Filiz Karap ile tartışırken korkutmak amacıyla silahını ateşlediğini söyledi. Diğer tutuklu sanık Anter Algur da sanık Murat İşçi'ye silah temin etmediğini, anlattı.

Müşteki Hatice Boğa ise "Filiz Karap ile binalarımız yan yana ama birbirimizi tanımıyorduk. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Başımdan vuruldum. Kimin vurduğunu bile görmedim. Halen sol tarafım uyuşmaktadır. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık İşçi'nin bu halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, işçi'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs" suçlarından 13 yıl 6 aydan 25 yıla kadar, diğer sanık Anter Algur'un da "kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme" suçundan 4 yıl 6 aydan yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş