Balkondaki çocuk adamın üzerine böyle düştü
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Balkondaki çocuk adamın üzerine böyle düştü

Gaziantep'te, bir çocuk balkonda oyun oynarken aşağıda oturan bir adamın üzerine düştü.

27.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 27.08.2020 18:51

Gaziantep'te, bir çocuk balkonda oyun oynarken aşağıda oturan bir adamın üzerine düştü. Olayın ardından çocuk ve üzerine düştüğü adam hafif şekilde yaralanırken, ikili akşam saatlerinde tekrar bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Onat Kutlar Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın önünde yaşandı. İddiaya göre, binanın ikinci katındaki balkonda oyun oynayan yabancı uyruklu Abdulkadir Hiloaccuri, bir anda dengesini kaybederek aşağıda oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Yaşanan olayın ardından küçük çocuk ve üzerine düştüğü İsmail Elmas hafif şekilde yaralanırken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İKİLİ TEKRAR BİR ARAYA GELDİ

Yaşanan olayın ardından hafif şekilde yaralanan ikili, tedavileri tamamlandıktan sonra bugün tekrar aynı binanın önünde bir araya geldi. Olay sonrası düşen küçük çocukla ilgilenen ve yaralarını kontrol eden küçük çocuğun son durumunu ailesine sordu. Küçük çocuğu kucağına alıp ilgi gösteren Elmas, o an orada bulunmasının çok büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

"ÜZERİME NE DÜŞTÜĞÜNÜ FARK ETMEDİM"

Olaydan sonra açıklamalarda bulunan Elmas, "Olay olduktan sonra ilk anda üzerime neyin düştüğünü fark etmedim. Daha sonra kendime gelip bakınca üzerime küçük bir çocuğun düştüğünü fark ettim. Sonra hemen çocuğa baktım. Çocuğun iyi olduğunu görünce çok şükür dedim. Çünkü benim de çok fazla bir şeyim yoktu ve daha önemlisi çocuğa hiçbir şey olmadı. Ufak tefek saydıklarımız var. Benim burnumda ve elimde çatlak var. Çocuğun da ayağında hafif bir sıkıntı var. Onun dışında çok şükür bir şey yok. Tek tesellimiz çocuğun hiçbir şeyinin olmaması, çocuğa zarar gelmemesidir" dedi.

"ON SANTİM GERİDE OLSAYDIM ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ"

Olayın oluş şeklinden de bahseden Elmas, "Ailesi mutfaktayken çocuk balkona oynamaya çıkmış. O sırada yukarı tırmanmak isteyen çocuk aşağı bir anda düşmüş. Biz de o sırada aşağıda oturuyorduk. İlk başta ben göremedim ne olduğunu ve zaten çocuk üzerime düştü. Üzerime düştükten bir süre sonra ben kendime geldim. Böyle bir olayda en büyük tesellimiz çocuğa bir şey olmamasıdır. Eğer on santim daha ileride ya da geride olsaydım o çocuk kafa üstü yere düşüp ölebilirdi. O yüzden en güzel teselli o çocuğa hiçbir şey olmaması. Bu bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN AİLESİ TEŞEKKÜR ETTİ

Olayın ardından İsmail Elmas ile küçük çocuk ve ailesi bir araya geldiği esnada çocuğun ailesi de bir sıkıntı olmadığını dile getirerek Elmas'a teşekkür etti.

(İHA)

Balkondaki çocuk adamın üzerine böyle düştü

Kaynak: İHA

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