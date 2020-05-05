Balkondaki ağa takılan kargayı itfaiye kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın balkonunda bulunan koruma ağına takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir binanın balkonunda bulunan koruma ağına takılan karga, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çiftlikköy ilçesine bağlı Sahil Mahallesi Akasya Caddesi'nde bir karga, 4 katlı binanın en üst katındaki balkonda çocukların düşmesini engellemek için kurulan koruma ağına takıldı.

Karganın ağa takıldığını gören vatandaşların haber verdiği Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, binanın bulunduğu yere ekip sevk etti.

İtfaiye aracının merdiveni aracılığıyla son kata ulaşan ekip, başarılı bir çalışma sonrası kargayı mahsur kaldığı ağdan kurtardı. Karga uçarak balkondan ayrıldı.

Cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde karganın kurtarılmasını izleyen vatandaşlar ise başarılı operasyondan dolayı ekibi alkışladı.

Kaynak: AA