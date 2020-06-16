Balkonda yavru ördek kurtarma operasyonu
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Balkonda yavru ördek kurtarma operasyonu

Balkonda yavru ördek kurtarma operasyonu Mersin'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda kuluçkaya yatan 2 anne ördeğin yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

16.06.2020 09:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:03

Balkonda yavru ördek kurtarma operasyonu

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yazlık sitenin 4. katındaki dairenin balkonunda kuluçkaya yatan 2 anne ördeğin yavruları itfaiye tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nden geçen Limonlu Deresi kenarındaki bir yazlık sitenin 4. katında boş olan dairenin balkonuna 2 anne ördek kuluçkaya yattı. Benzer olayın sıkça yaşandığı site sakinleri beslenme sorunu yaşayan ve düşüp ölme riski bulunan yavruların kurtarılması için itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, siteye gelerek kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye aracının merdiveni ile balkona çıkan itfaiye eri balkondaki 2 anne Japon ördeğine ait 12 yavruyu ve açıkta bozulduğu belirlenen yumurtaları alarak kovaya koyup aşağıya indi. 2 anne ördeğin balkondan aşağıya uçarak yavrularının yanına gelmesiyle operasyon tamamlandı.

Site sakini Mustafa Güray yılda birkaç kez benzer olayı yaşadıklarını, geçen nisan ayında da annelerden birinin yine aynı balkondaki 6 yavrusunun itfaiye tarafından kurtarıldığını hatırlattı.

Güray, "Çevremiz sakin ve dere olduğu için ördekler, sansar, tilki gibi yırtıcı hayvanlar olduğundan yavrularını korumak için boş balkonlara, barbekülere yuva yapıyor. Yuvalarını 3. ve 4. kata yaptıkları için sıkıntı oluyor. İtfaiyemiz daha önce de yavruları kurtarmışlardı. Bu kez 12 yavru ve anne ördekleri kurtardı" dedi.

Ördeklerin bakımını site sakinleri olarak üstlendiklerini ifade eden Güray, "Yavru ördekler Limonlu Deresi'nde yüzüp büyüyecekler, doğal olarak yaşayacaklar. Bizim elimizden gelen bu. itfaiyemize de çok teşekkür ediyoruz, onlara minnettarız" şeklinde konuştu.

Balkonda yavru ördek kurtarma operasyonu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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