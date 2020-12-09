Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
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Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü

09.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:49

Son dakika 3. sayfa haberi... - Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü Antalya'da bir apartmanın 3.katının balkonundaki odun ve kömürler, gece vakti alev aldı Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanın 3.katının balkonunda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla yangın çıktı.

- Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü

Antalya'da bir apartmanın 3.katının balkonundaki odun ve kömürler, gece vakti alev aldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir apartmanın 3.katının balkonunda bulunan odun ve kömürlerin tutuşmasıyla yangın çıktı. Birden alevlerin yükseldiği yangında, apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü.

Şelale Mahallesinde bir apartmanın 3. Katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucunda binanın içerisinde fazla zarar vermeden söndürüldü.

Yangın, Şelale Mahallesi 3519 sokakta bulunan bir binanın 3.katında gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bulunan odun ve kömürler birden tutuştu. Alevlerin yükseldiği yangında, apartman sakinleri ve mahalleli sokağa döküldü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manavgat İtfaiye birimi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, balkonda bulunan odun, kömürler, balkon tarafındaki pencere ve kapı tamamen yanarken, odanın girişinde bulunan masa da zarar gördü.

Yangın sırasında dairede oturanların yanı sıra apartman sakinlerinin de korku içerisinde sokağa çıktığı gözlendi. Yangının, sobanın kovasının içerisindeki ateş söndürülmeden balkona bırakılması ve balkondaki odunların tutuşması sonucunda çıkmış olabileceği bildirildi.

Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü
Son dakika haber: Balkonda yanan odun ve kömürler mahalleliyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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