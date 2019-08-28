28.08.2019 21:55

Balkonda uyuyan kadının vurulması ile ilgili 4 kişi tutuklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, evinin balkonunda uyuduğu sırada maganda kurşunuyla çenesinden vurularak ağır yaralanan Meryem Uğurlu (23), olayı ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün saak 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, silahı ateşlediği belirtilen H.Ç. (21) ile birlikte C.Ö. (19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ile A.C.A.'yı, yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.T. serbest bırakılırken, H.Ç., C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı.

Kaynak: DHA