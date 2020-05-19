Balkonda spor yapıp, 'Erik Dalı' oynadılar
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Balkonda spor yapıp, 'Erik Dalı' oynadılar

VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı.

Balkonda spor yapıp, 'Erik Dalı' oynadılar
19.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:00

VAN'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda, evde kalan vatandaşlara balkonlarında spor yaptırdı. Vatandaşlar, antrenörler eşliğinde spor yaptıktan sonra, 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oynayıp, stres attı. 

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları çerçevesinde "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla etkinlik düzenledi. İpekyolu İlçesi'ne bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, etkinlik kapsamında balkondaki vatandaşlara spor yaptırdı. Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar antrenörlerin yaptığı hareketleri tekrar ederek renkli görüntüler oluşturdu. Çocukların ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği etkinliğe, aileleri de katıldı. 15 dakikalık periyotlar halinde tamamlanan spor etkinlikleri sonrası vatandaşlar çalınan 'Erik Dalı' şarkısı eşliğinde oyun oynayarak eğlendi.

'GELECEĞE ÇOK DAHA UMUTLA BAKIYORUZ'

Toplu konut ve benzeri alanlarda vatandaşlarla egzersiz yaptıklarını söyleyen Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Uzmanı Mustafa Yamanyurt, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl coşkulu bir şekildi kutlanıyordu. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak görülen koronavirüs salgını sebebiyle etkinlikleri yerine getiremedik. Bizler de bu yıl düzenlenen bir organizasyon ile sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bu günlerde özellikle müzik eşliğinde antrenörlerimizle birlikte toplu konut ve site benzeri yerleri gezip onlarla sportif egzersizler yapıyoruz. Vatandaşlarımız da Türk bayraklarıyla birlikte balkonlara çıkıp bu etkinliğe destek oluyorlar. Ülkemizin teminatı olan gençlerimizle birlikte geleceğe çok daha umutla bakıyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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