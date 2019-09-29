29.09.2019 21:35

Balkonda otururken maganda kurşunuyla vuruldu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde evinin balkonunda oturan 82 yaşındaki Hanım Aykaç'a yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Hanım Aykaç'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay akşam saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Ertuğrul Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Hanım Aykaç, bir anda göğsünde bir acı hissederek çığlık attı. Yaşlı kadının çığlığı üzerine balkona koşan yakınlarının ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Yaşlı kadının göğsünden vurulduğunu tespit eden sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Hanım Aykaç'ı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yorgun mermiyle vurulduğu tespit edilen Hanım Aykaç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri mermiyi ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA