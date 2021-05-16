Balkonda oturan kadına sözlü tacizde bulundu, tepki gösteren kişiyi yaraladı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde balkonda oturan kadını sözlü taciz ettiği öne sürülen bisikletli şahıs, kendisine tepki gösteren bir vatandaşı da yaralayarak kaçtı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde balkonda oturan kadını sözlü taciz ettiği öne sürülen bisikletli şahıs, kendisine tepki gösteren bir vatandaşı da yaralayarak kaçtı.

Olay, Serdivan ilçesi Bahçelievler Mahallesi Şehit Sinan Gümüştaş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bisikleti ile gezen bir şahıs apartmanın balkonunda oturan kadınları sözlü taciz etti. Bu esnada olayı gören S.K. isimli vatandaş duruma tepki göstererek, şahsın yanına gitti. Yaşanan tartışma esnasında şahıs, kendisine tepki gösteren S.K.'yı bıçakla yaraladı. Şahıs olay yerinden kaçarken, bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı S.K., Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı