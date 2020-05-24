Balkonda orguyla bayram konseri verdi Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu bayramı evde geçirecek vatandaşlar, bayram sevincini balkonlarına yaşadı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı boyunca sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bu bayramı evde geçirecek vatandaşlar, bayram sevincini balkonlarına yaşadı. Keşanlı müzisyen Hüseyin Altın, orguyla çıktığı evinin balkonundan sergilediği performansla mahalleliye moral verdi.

Korona virüs salgınının yayılmasına karşı tüm Türkiye'de Ramazan Bayramı boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bayramda dışarı çıkmayan vatandaşlar ise evlerinde kalarak bu bayramı geçirmeye çalıştı.

Keşanlı müzisyen Hüseyin Altın da vatandaşlar evlerindeyken onlara moral vermek amacıyla balkonuna orguyla çıkarak performans sergiledi. Altın'ın çaldığı oyun havalarına, pencere ve balkonlardan oynayarak ve alkış tutarak katılan vatandaşlar da renkli görüntüler oluşturdu.

26 yıldır düğünlerde çalarak insanları eğlendirdiğini, bu bayramda da evlerinde kalan vatandaşları eğlendirmek istediğini söyleyen Altın, "Bu güne kadar bir çok kişiyi evlendirdik, nişanlarını yaptık. Bu gün de ülkemizde ve tüm dünyada görülmekte olan COVID-19 salgını sebebiyle vatandaşlarımız evde oturmuşken, biz de böyle bir imkan varken, mahalleliyle paylaşmak istedik. Güzel program olduysa, ne mutlu bize" diyerek kendisini dinleyen ve alkış tutarak oynayan mahalleliye teşekkür etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA