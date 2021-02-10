Balkonda martı ile sohbet sosyal medyada ilgi odağı oldu

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Rize'de balkonda martı ile sohbet ettiği anları cep telefonuyla kaydettikten sonra sosyal medyada paylaşan Müjdat Akkurt'un bu anları ilgi odağı oldu.

Rize'de balkonda martı ile sohbet ettiği anları cep telefonuyla kaydettikten sonra sosyal medyada paylaşan Müjdat Akkurt'un bu anları ilgi odağı oldu.

Akkurt, Rize'de evinin balkonuna konan martıları yemek artıkları ile besledi.

Bu sürede Akkurt'a alışan martılar, balkon demirliklerine sürekli konmaya ve saksılarda bulunan çiçekleri eşelemeye başladı.

Martılar ile yakın bir diyalog kuran Akkurt'un, balkon parmaklıklarına konan martı ile sohbetini eşi Gökşen Akkurt cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Akkurt ailesinin bu anları sosyal medya paylaşmasının ardından görüntü ilgi odağı oldu.

Müjdat Akkurt, görüntüde elinde çay bardağı ile balkon demirine konan martı ile sohbet ederek, "Geliyorsun, burayı eşeliyorsun, bir şey demiyoruz. Pisliyorsun bu kötü oluyor. Şimdi burada adam gibi konuşuyorsun benimle. Bu iş buna döndü kötü oluyor. Buraları sen mi yıkıyorsun?" sözlerine martı öterek karşılık veriyor.

Akkurt, "Ne vak vak! Git bir daha gelme." sözlerinin ardından elini sallayınca martı uçarak balkondan uzaklaşıyor.

Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi Gökşen Akkurt ile birlikte martıyı zaman zaman beslediğini belirtti.

Görüntüyü eşinin çektiğini aktaran Akkurt, "İlk önce eşim martıyı uçurmak istedi. Uçmayınca doğaçlama olarak ben martı ile konuşmaya başladım. Güzel bir görüntü oldu. Bu kadar ilgi göreceğini biz de beklemiyorduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal