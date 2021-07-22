Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ağrı'da bir evin balkonunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ağrı'da bir evin balkonunda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İddiaya göre, çevreden günlerdir kedi sesi duyan vatandaşlar arama yapmalarına rağmen kediyi bulamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin aramaları sonucunda kedi bir evin balkonunda bulundu. Kediyi balkondan indiren itfaiye erleri karnını da doyurdu. Mahalle sakinleri, ev sahiplerinin tatile çıktığını ve kediyi balkonda bırakmış olabileceklerini ileri sürdü. - AĞRI

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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