Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'de bir apartman dairesindeki balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nevşehir'de bir apartman dairesindeki balkonda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 350 Evler Mahallesi Türbe Sokak'taki bir apartman dairesinin daha önce kapatılan balkon kısmının dış tarafından ses geldiğini duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde bir kedinin mahsur kaldığını fark etti.

Haber verilmesinin ardından binaya gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangın merdiveni uzatarak kediyi kurtardı.

Ev sahibi ve mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kedinin, yağmur oluğuna tutunarak bu alana çıktığı ve geri inemediği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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