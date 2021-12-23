ANKARA (DHA) - Balkonda kötü koşullarda tutulan 2 köpeğe el konuldu

ANKARA'da sahibi tarafından evin balkonunda kötü koşullarda aç, susuz bırakılan pitbull ile terrier cinsi köpeklere el konuldu. Ses tellerinin kesildiği iddia edilen pitbull, bu durumun tespit edilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülürken, ev sahibine para cezası uygulandı.

Etimesgut ilçesi Yapracık semtinde bulunan sitede apartmanın giriş kat balkonunda hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek beslendiği iddiasıyla ihbarda bulunuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin M.'nin depo olarak kullandığı eve jandarma ekipleri ile birlikte baskın düzenledi. Şehir dışında olduğu belirlenen Hüseyin M.'nin oğlunun kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, evin balkonunda bulunan terrier ve pitbull cinsi 2 köpeğin soğukta, aç, susuz ve uygunsuz koşullarda tutulduğunu belirledi. Apartman sakinleri pitbullun ses tellerinin kesildiğini, bu yüzden hiçbir şekilde havlama sesi duymadıklarını iddia etti. Hüseyin M.'nin haftada 1-2 gün eve geldiği, bazen hiç gelmediği, köpekleri apartman sakinlerinin balkon aralığından beslemeye çalıştığı öğrenildi. Köpeklere el konulurken Hüseyin M. hakkında tutanak tutularak 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında köpek başına 1500 TL olmak üzere toplam 3 bin TL para cezası uygulandı.

Danacıoğlu, para cezasının yeterli olmadığını belirterek, "2 köpeğe 1500 liradan 3 bin lira para cezası kesildi. Bu para cezası asla yeterli değil. Ne yazık ki yeni çıkan kanunda da bu para cezası olarak devam ediyor. Bu şartlarda bakılan hayvanlar için verilen ceza bu olmamalı" diye konuştu.