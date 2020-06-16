Balkonda fileye takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı Balkonda fileye takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı İtfaiyeciler kurtardıkları güvercini elleri ile su içirdikten sonra tedavisi için veterinere teslim etti Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir binanın son katında balkon filelerine takılan güvercin itfaiye ekipleri...

Balkonda fileye takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İtfaiyeciler kurtardıkları güvercini elleri ile su içirdikten sonra tedavisi için veterinere teslim etti

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 5 katlı bir binanın son katında balkon filelerine takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye erleri sıkıştığı fileden kurtardıkları güvercini elleri ile su içirdikten sonra tedavisi için veterinere teslim etti.

Safranbolu'nun Emek mahallesinde 5 katlı bir apartmanın son katında bulunan ve kimsenin yaşamadığı dairenin balkonunda asılı olan fileye güvercin takıldı. Takıldığı fileden kurtulmak için çırpınan güvercinin ayakları filenin iplerine dolanarak yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş güvercinin fileden çırpındığını görünce durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 25 metre yükseklikteki dairenin balkonuna uzattığı itfaiye merdiveni ile güvercini fileden kurtardı. Ayaklarına dolanan iplerin temizlenmesinin ardından güvercine avucundan su içiren itfaiye personeli, güvercini uçması için yere bıraktı, ancak ayakları zarar gören güvercinin uçamayacağını anlayan ekip, yaralı kuşu Safranbolu Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Merkezin veterineri, güvercinin sağlık kontrollerini yaptıklarını, bacağındaki ciddi yaralanma nedeniyle antibiyotik tedavisinin ardından doğaya salınacağını bildirdi.

Kaynak: İHA