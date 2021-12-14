Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş

ALTINORDU, ORDU (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada doktor Aksın Serarslan'ın başından vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan Lami Aydın (57), tutuklandı. Atış talimi yaptığı ortaya çıkan Aydın'ın ifadesinde, "Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim" dediği öğrenildi.

Olay, pazar günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan'ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan'ın tedavisi sürüyor.