Balkonda can pazarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balkonda can pazarı

Balkonda can pazarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bulunan kombi patladı.

Bursa'da 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede bulunan kombi patladı. Ev sahibinin alev alev yanan kombiye elindeki sopa ile müdahale etmeye çalışırken ki zor anları kameraya yansıdı. Yangın sebebiyle mahalle halkı sokağa döküldü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi, Selimzade Caddesi 11 numaralı apartmanın en üst katındaki dairede bulunan kombi patlayıp alev aldı. O sırada mutfakta olan ev sahibi E.Y. eline aldığı sopa ile alev alan kombiye müdahale edip söndürmeye çalıştı. Kombiyi bir türlü söndüremeyen E.Y. itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine 4 araçla gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler önce 5 katlı apartmanın diğer dairelerinde ikamet eden kişileri tahliye etti. Evleri yanma riski altında olan vatandaşların yaşadığı panik anları da kameralara yansıdı. Yanan daireye merdivenle çıkan itfaiye erleri ev sahibini dışarıya çıkarıp alevleri kısa sürede söndürdü.

Polis ve itfaiyenin yangınla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Balkonda can pazarı
Balkonda can pazarı
Balkonda can pazarı
Balkonda can pazarı
Balkonda can pazarı
Balkonda can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Çatı katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Saplantılı aşığı tarafından dükkanı yakılan kadın: Bana göz koymuş, kapımı zorluyordu
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ajda Pekkan İlyas Tetik İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Balkonda can pazarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 10:59:08. #1.13#

title